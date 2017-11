Verdoliva dopo i domiciliari: "Fiducia nella Magistratura. La mia verità verrà fuori"

"Ero tranquillo prima, lo sono ancora di più adesso. La verità verrà fuori". E' tornato al suo posto di direttore generale dell'Ospedale Cardarelli di Napoli Ciro Verdoliva. Il manager era stato raggiunto, l'8 novembre scorso, da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per un'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta su Alfredo Romeo. Corruzione in appalti del 2013 l'accusa per Verdoliva, ritornato in libertà per il ritiro delle misure cautelari d parte del Riesame. "Ringrazio la Magistratura per avermi dato la possibilità di spiegare la mia versione - afferma il dg del primo Ospedale del Mezzogiorno ai microfoni d Napolitoday - Sono convinto che riuscirò a dimostrare che è quella giusta".