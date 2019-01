Vento e grandine, disagi nella città imbiancata

L'allerta meteo è stata prorogata fino alle 9 di mercoledì 23 gennaio. Ma i disagi maggiori si sono avvertiti questa sera, in tutta la città e in provincia. Al Vomero, come segnalato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, una forte grandinata si è abbattuta sul quartiere. Nessun danno è stato segnalato, dunque i cittadini si godono l'insolito spettacolo di strade e automobili imbiancate.

CENTRO STORICO

I danni sono invece ingenti al centro storico, in particolare in piazza Carlo III: qui il forte vento ha distrutto l'impalcatura che avrebbe dovuto mettere in sicurezza l'istituto Dante Alighieri, già in passato danneggiato dal maltempo. "Chiediamo le dimissioni del presidente di Quarta Municipalità Perrella. Qui potevano esserci bambini", commenta il consigliere della II municipalità Iodice, peraltro padre di un'alunna dell'istituto.