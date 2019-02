Vento forte: due imbarcazioni si scontrano a Ischia (VIDEO)

Il forte vento delle ultime ore sta creando non solo disagi e preoccupazione, ma anche problemi. Due imbarcazioni si sono scontrate nel porto di Ischia. L'impatto per fortuna non ha provocato feriti, si sono registrati solo danni ad una delle due navi coinvolte. A quanto si apprende la motonave "Don Peppino", della compagnia Gestur, era in fase di attracco, ma le operazioni si sono svolte con difficoltà proprio a causa delle avverse condizioni del mare.

L'imbarcazione ha impattato contro la prua della motonave "Benito Buono" della Compagnia "Medmar" che ha riportato leggeri danni. La “Don Peppino”, a causa del vento forte, non è riuscita ad attraccare continuano la navigazione verso Pozzuoli senza fare scalo nel porto di Ischia. Per i passeggeri solo tanto spavento, per fortuna nessun ferito