Maltempo, vento forte e mare agitato previsti per domani

Allerta meteo in Campania per la giornata di domani. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso a partire dalle ore 15 di domani e per le successive 24-30 ore. Si prevedono venti forti provenienti dai quadranti settentrionali della regione con rinforzi di burrasca. Il mare, di conseguenza, sarà agitato o molto agitato al largo e lungo le coste. La sala operativa raccomanda agli enti competenti di essere pronti a prevenire e contrastare i fenomeni, con particolare riguardo alle strutture esposte alla sollecitazione dei venti e del mare.