Crolla una tettoia su un'auto: paura per due signore

Paura per due donne a via Sacco e Vanzetti a Frattaminore. Questa mattina è crollata una tettoia colpendo la loro automobile in transito lungo la strada. I calcinacci hanno lesionato il vetro dell'auto, una Ford Focus station wagon, ma le due donne sono uscite dall'auto illese.

Solo uno spavento per le donne per l'ennesimo caso di crollo avvenuto in provincia di Napoli a causa dell forti raffiche di vento che stanno sferzando la zona già da questa notte. Anche a San Sebastiano al Vesuvio un'altra vettura è stata colpita da un albero venendo completamente distrutto. Salvi per miracolo la madre e il figlio a bordo dell'auto, una Citroen C3.