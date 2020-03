Ospedale del Mare: dalla Cina cinque ventilatori per la terapia intensiva

Cinque ventilatori modello Vg70 per la terapia intensiva prodotti a Pechino sono stati donati al nuovo Covid hospital dell'Ospedale del Mare, che ospiterà 72 nuovi posti di terapia intensiva in una nuova struttura posta di fianco al presidio ospedaliero. A donarli una multinazionale delle telecomunicazioni, Zte, che ha fatto arrivare le apparecchiature alla Protezione Civile attraverso un volo cargo proveniente dalla Cina e diretto a Milano Malpensa. "Per combattere il virus - ha spiegato il Ceo di Zte Italia Hu Kun - sono importanti sia la piena collaborazione che gli sforzi congiunti di tutti. Comprendiamo la situazione di estrema emergenza qui in Italia, e il tempismo è cruciale. Per Napoli, abbiamo fatto arrivare e messo in funzione i respiratori nel minor tempo possibile. Stiamo anche continuando a fare del nostro meglio per fornire supporto per qualsiasi esigenza fondamentale nelle telecomunicazioni".

Donazioni cinesi

Ancora una donazione della Comunità cinese presente a Napoli. Accompagnata dal Consigliere comunale Francesco Vernetti una delegazione di operatori commerciali cinesi ha donato al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris numerose confezioni di gel igienizzante e circa tremila mascherine.

Dopo ever espresso il più vivo ringraziamento alla delegazione cinese per l'ennesimo segno di amicizia e vicinanza con il popolo napoletano il Sindaco de Magistris ha disposto che la fornitura di mascherine sia subito distribuita ai medici di base ( attraverso la FIMMG il cui segretario generale Silvestro Scotti che le ha subito ritirate ), agli operatori sociali della città che stanno assistendo i tanti anziani ed i senza fissa dimora nei dormitori e nelle mense della solidarietà ed infine alle piccole attività commerciali e Botteghe per il tramite delle associazioni di categoria.