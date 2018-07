L'appello di Carla Caiazzo: "Ospitate una ragazza venezuelana. Il compagno voleva sfigurarla"

"Buonasera a tutti..avrei bisogno del vostro aiuto...mettiamo a disposizione tutte le nostre conoscenze e possibilità per trovare un qualsiasi lavoro ed una sistemazione ad una ragazza venezuelana con una bimba..che purtroppo è dovuta andare via di casa ed ora è per strada, per scappare da un compagno che usava violenza e la minaccia di sfigurarla...Grazie a tutti per l’Attenzione..Ps.lei è disposta a trasferirsi dovunque in Italia". E' l'appello lanciato su Facebook di Carla Caiazzo, la donna sfigurata con il fuoco dal'ex, per la giovane venezuelana in difficoltà.