Venerdì i funerali di Imma Villani

I funerali di Imma Villani si terranno venerdì 23 marzo alle 10. L'ultimo saluto alla 31enne uccisa lunedì mattina a Terzigno, dal marito Pasquale Vitiello, verranno celebrati nella cittadina dove viveva: Boscoreale. Il rito funebre verrà celebrato all'interno della chiesa di Sant'Anna nel rione Pellegrini a Boscoreale. La donna si era trasferita nella cittadina vesuviana a casa del padre insieme alla figlia di nove anni dopo le minacce del marito.

Dopo l'autopsia, effettuata ieri sul corpo della vittima dai medici, la procura ha dato il via libera al rito che si terrà tra due giorni. Anche sul corpo di Pasquale Vitiello, il marito che la uccisa e poi si è suicidato, verrà effettuato l'esame autoptico ed è previsto per domattina. Anche per lui l'iter sarà lo stesso. Dopo l'esame sarà la procura di Nola a dover dare il via libera per permettere il rito funebre ai familiari dell'uomo.