Porta Capuana, accoltellato 15enne venditore di mimose

Un 15enne napoletano è stato accoltellato nella serata dell'8 marzo in via Cesare Rosaroll a Napoli, nei pressi della piccola bancarella che aveva allestito insieme al padre per la vendita delle mimose.

Il ragazzino, come racconta Il Mattino, è stato colpito con un fendente al braccio da due giovani a bordo di uno scooter, che si sono avvicinati per minacciarlo ed intimargli di consegnare l'incasso.

Questa è la versione dei fatti che il minore ha raccontato alle autorità, ma tutto è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, che stanno indagando sull'accaduto.