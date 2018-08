«Dottò li volete i calzini» e poi gli strappa tutti i soldi dalle mani: in manette

Di solito si dedica al suo “lavoro” di venditore abusivo di calzini. Stavolta però ha deciso di fare il “salto di qualità”. Arrestato un pluripregiudicato con l'accusa di rapina all'interno della stazione di piazza Garibaldi. L'uomo aveva rubato tutti i soldi in possesso di un 26enne con la scusa di volergli vendere dei calzini. Il giovane cedendo alla sua richiesta insistente aveva tirato fuori i suoi soldi per dargli cinque euro ma in quel momento il pregiudicato ha preso tutte le banconote dalle sue mani e l'ha minacciato: «Non chiamare la polizia o ti spacco la testa».

Si è poi allontanato con i soldi. Così il giovane si è rivolto alla polizia ferroviaria che ha inseguito il ladro e lo hanno scovato a piazza Garibaldi, in una strada laterale, mentre provava a far perdere le proprie tracce. Adesso deve rispondere del reato di rapina aggravata.