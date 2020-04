Fermato venditore ambulante di mascherine nel cuore di Napoli: sequestrata la merce

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino in particolare ai controlli al rispetto di quanto disposto nel DPCM per limitare il contagio da Covid-19, personale della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Investigativa Centrale, è intervenuto in via De Pretis dove è stato fermato un cittadino napoletano di 50 anni.

L'uomo, oltre a non poter giustificare la presenza in strada, vietata dal DMCP del 01/04/2020, è stato sorpreso a svolgere l’attività di venditore ambulante di mascherine, prodotti per l’igiene personale e per la sanificazione degli ambienti senza essere autorizzato o abilitato.

Inoltre il 50enne non ha dato spiegazioni sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti. L'uomo è stato quindi identificato e verbalizzato, mentre la merce è stata sequestrata.

Il trasgressore è stato segnalato alla ASL NA1 che ha provveduto, inoltre, a notificargli l’obbligo di permanenza domiciliare disposta dalle Ordinanze Regionali.