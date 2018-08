Paura al Campania: venditore ambulante accoltellato

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti che ha visto protagonista un venditore ambulante napoletano, aggredito ed accoltellato al centro commerciale Campania di Marcianise. L'uomo si è fatto curare all'ospedale Loreto Mare ed ha raccontato di essere stato prima preso a bastonate e poi accoltellato da tre uomini scesi da un suv di colore bianco. Pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale, il venditore abusivo di calzini non si è rivolto ad un ospedale casertano ma è tornato prima dai suoi parenti che l'hanno portato nel nosocomio di via Marina.

È stato colpito ad una spalla ed aveva alcune contusioni, tutto ritenuto guaribile in 30 giorni. La sua versione è al vaglio della polizia che indaga sul fatto. Al momento non sono ancora stati trovati dei riscontri ma dettagli fondamentali potrebbero essere forniti dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale.