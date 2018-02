Comune in deficit: «Ci venda il Circolo Posillipo»

Il Comune di Napoli sarebbe intenzionato a vendere i locali del Circolo Nautico Posillipo, nella disponibilità dell'ente, per provare a far fronte ai debiti. Nell'ambito di una più generale opera di risanamento delle casse di Palazzo San Giacomo, l'ente ha intenzione di dismettere alcuni beni tra cui quello di via Posillipo. Immediata è arrivata la proposta da parte del vicepresidente del circolo, Vincenzo Triunfo che ha chiesto al Comune di vendere il bene a loro. L'acquisto sarebbe possibile attraverso l'utilizzo di alcuni sponsor che gli attuali animatori delle iniziative nel circolo stanno provando a convincere.

«È chiaro che noi non possiamo “vendere il Circolo” perché non ne siamo proprietari, ma siamo coloro, gli unici, che dovranno acquistarlo. In realtà ciò che noi possiamo vendere è ciò che il Circolo ha fatto in 92 anni di storia, e continua a fare, per la città di Napoli e per il paese intero. In questo momento stiamo preparando dei documenti per degli sponsor, che ci hanno chiesto di raccontargli il Circolo e la sua storia e lo facciamo attraverso i numeri che parlano per noi, e non possiamo nemmeno citarle tutte le nostre vittorie prestigiose altrimenti non basterebbero i fogli». Queste le dichiarazioni del vicepresidente a Radio Crc nel corso del programma “Barba & Capelli”.