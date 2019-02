"Vendo appartamento, non a napoletani": polemica per l'annuncio online

Un appartamento a Rimini è stato messo in vendita su un noto sito di annunci online, dove si specifica: "Vendesi a persone referenziate, non ai napoletani". L'annuncio è stato trovato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato "l'ennesimo episodio di razzismo". L'appartamento in vendita è un attico per il quale il proprietario chiede poco meno di mezzo milione di euro. L'inserzione, dopo qualche ora, è stata rimossa.

"Dobbiamo ricordare che i gestori del sito hanno l'obbligo di controllare. Non vi devono essere zone franche dove le leggi non sono vigenti e dove ognuno è libero di minacciare e insultare", scrive Borrelli, che ha segnalato l'annuncio anche alla Polizia Postale.