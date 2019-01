"A marzo abbatteremo la prima vela": parola di Luigi de Magistris

"Entro i primi giorni di febbraio tutti i nuclei assegnatari si trasferiranno negli alloggi nuovi. Da quel momento, ci vorranno circa trenta giorni per arrivare all'abbattimento della prima Vela". A scandire il cronoprogramma del progetto Restart Scampia, che prevede l'abbattimento di 3 delle 4 Vele presenti nel quartiere, il trasferimento dei residenti in nuove abitazioni e la riqualificazione dell'area, è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Stamattina gli assegnatari di 60 alloggi popolari sono stati convocati in Comune per l'avvio della fase conclusiva delle assegnazioni. Conclusi i trasferimenti, partirà la cantierizzazione per l'abbattimento della prima Vela, quella Verde, da concludersi in due mesi, e, a seguire, degli alloggi popolari Vela Rossa e Gialla. "Anche per la realizzazione della facoltà di medicina a Scampia siamo riusciti a sbloccare tutti i problemi e siamo ai lavori finali. Siamo al countdown finale e l'emozione è grande per un obiettivo raggiunto insieme dall'amministrazione comunale dal Comitato Vele e dall'università di Napoli Federico II", spiega de Magistris. "Credo che siamo a una svolta per Scampia e per Napoli ma anche per il Sud e per il Paese intero. Cancelleremo quell'immagine che accomuna Scampia a Gomorra, preservando la dignità delle persone che vivono qui".