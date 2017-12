Veglione con Kyra Kole, pioggia di polemiche a Capri

Polemiche a Capri per la festa di Capodanno. In molti, soprattutto sui social, stanno lamentando la presenza, nel programma, della dj di origini ungheresi Kyra Kole.

La sensuale showgirl e dj è finita nel mirino soprattutto per alcune foto scattate per calendari di lingerie che la ritraevano in pose osé.

Ma la bagarre social sull'isola non ha appassionato molte persone. La festa piace, e ha tra i suoi ospiti anche Katia Ricciarelli e i Neri per Caso, con la sexy dj che si esibirà solo successivamente, per il veglione dance all'aperto.