Vasto, dà fuoco ai rifiuti e si masturba in strada: fermato

Un giovane cittadino extracomunitario ha dato fuoco ad alcuni rifiuti e, stesosi sull'asfalto, ha cominciato a masturbarsi. La scena è stata segnalata alle forze dell'ordine da alcuni residenti nel problematico quartiere Vasto, per la precisione in via Torino, ed è riportata da il Mattino. Secondo la prima ricostruzione il giovane sarebbe affetto da problemi psichici. La Polizia lo avrebbe fermato dopo la telefonata di alcuni residenti che hanno assistito alla scena dai balconi delle proprie abitazioni.