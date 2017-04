Vandalizzato il lungomare Oplonti: era stato inaugurato poche ore prima

“Di fronte ad atti del genere si rimane senza parole. Non bisogna scoraggiarsi, ma rilanciare l’azione di legalità e miglioramento delle città in cui viviamo, per contrastare l’inciviltà di chi deturpa un’opera pubblica a poche ore dall’inaugurazione”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, dando notizia dell’imbrattamento della bretella Porto Autostrada, ribattezzata Lungomare di Oplonti, avvenuta sabato scorso, alla presenza del presidente De Luca.

“Crediamo che la risposta migliore sia quella di difendere quell’opera seguendo magari l’idea lanciata dallo strillone.tv di lanciare un contest tra gli studenti del liceo artistico De Chirico per decorare il muro del Lungomare con la speranza che non sia poi ulteriormente deturpato” ha aggiunto Borrelli per il quale “oltre alla sensibilizzazione è fondamentale anche il controllo con la videosorveglianza e, soprattutto, che le forze dell’ordine e la Magistratura non sottovalutino le vandalizzazioni, identificando e punendo i responsabili, a cominciare dall’obbligarli a riparare le cose danneggiate”.