Poggioreale, vandalizzata fermata Anm: "Ennesimo atto delle baby gang"

“Ennesimo atto di vandalismo, molto probabilmente opera delle baby gang, a Napoli e questa volta a finire nel mirino di questi piccoli delinquenti è stata la fermata dell’Anm di fronte all’ingresso principale del cimitero di Poggioreale. Il vetro frantumato è rimasto lì e potrebbe ferire qualcuno”. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, riprendendo una denuncia a La radiazza di Gianni Simioli di un ascoltatore, Ciro Nicastro.

Borrelli e Simioli da tempo stanno portando avanti una battaglia contro le baby gang al punto da stilare anche una sorta di mappa della città. “Si va dal gruppo del Cavone, a quello dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto o a quelli di Forcella e piazza Mercato, dove oltre al campo abusivo, con tanto di porte, hanno anche danneggiato la fontana del Seguro restaurata da poco, ma ci sono decine di ragazzini che fanno scorribande anche in altre zone, meno centrali, come quelli di Pianura che, qualche settimana fa, danneggiarono la stazione della Cumana o come quelli di San Giovanni a Teduccio".

E ancora: "Quelli della zona centrale prendono di mira la Galleria Umberto, mentre quelli del quartiere Stella si stanno divertendo a rompere i finestrini delle auto parcheggiate e quelli dell’area di piazza Cavour, nel Cavone, che hanno ormai preso di mira l’istituto per ciechi. Non si può perdere altro tempo di fronte a queste vere e proprie spedizioni organizzate".