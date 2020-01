"Un uomo ha distrutto il pronto soccorso del Pellegrini"

Ancora violenza negli ospedali. A denunciare il caso, avvenuto intorno alle 12 di oggi presso l'ospedale Pellegrini, è stata l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

Secondo quanto riportato dalla pagina social di questa, un uomo si è presentato al pronto soccorso accusando nausea e vomito. Classificato come codice verde, viene messo in attesa. Dopo soli 20 minuti però il protagonista della vicenda pare abbia dato in escandescenze.

“Dapprima distrugge una barella e poi la porta d’ingresso del PS – scrive Nessuno tocchi Ippocrate – il tutto contornato da una serie di urla e parolacce nei confronti del personale sanitario in servizio. Vengono chiamati i carabinieri ma il facinoroso fugge prima del loro arrivo”.

Secondo quanto riportato alla fine il presunto violento sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.