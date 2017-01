Vandalizzata la stazione Cavalleggeri d'Aosta: "Ormai è emergenza"

“Questa notte i teppisti hanno preso d’assalto la stazione della Metropolitana di Cavalleggeri d’Aosta, danneggiando seriamente le obliteratrici, le porte e vari arredi”. A denunciarlo, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza che hanno raccolto la testimonanza di Ciro Licastro, residente in zona.

Per Borrelli e Simioli “anche in questo caso, molto probabilmente, siamo di fronte all’opera di baby gang e si ripropone l’esigenza di affrontare quella che è ormai diventata un’emergenza con un impegno straordinario anche perché queste baby gang rischiano di diventare la scuola dei camorristi di domani. Per questo rinnoviamo l’appello al Questore e al Prefetto che, nei prossimi giorni, arriveranno a Napoli. Chiediamo che anche sulla vandalizzazione della stazione di Cavalleggeri ci sia la massima attenzione e si controllino tutti i filmati per arrivare all’identificazione dei colpevoli a cui bisognerà addebitare tutti i costi necessari per la risistemazione”.