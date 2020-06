Vandalizzato circolo del Pd a Poggioreale: "Le intimidazioni non ci fermano"

Vandali hanno colpito la scorsa notte la sede del Partito Democratico del circolo Poggioreale-Vicaria, in via Otranto 27.

Qualcuno ha utilizzato un oggetto contundente per sfondare nella parte bassa la vetrata della porta d'ingresso.

"L'ennesimo atto di violenza ai danni della nostra comunità – fa sapere il Pd partenopeo – Il Partito Democratico di Napoli esprime la piena solidarietà ai segretari di circolo, Salvatore Maestrino e Nino Cavaliere, a tutti gli iscritti ed ai militanti".

"Condanniamo – prosegue il Pd napoletano – strenuamente gli episodi di violenza, che dopo l'emergenza sembrano essersi inaspriti. Le intimidazioni non fermeranno il lavoro dei nostri circoli, e non scalfiranno la passione che ci anima!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa notte, con un vile attacco vandalico alla sede del partito democratico di Poggioreale e Vicaria, hanno tentato di ostacolare l'azione politica che è da sempre baluardo della democrazia, della legalità e della presenza su territorio – scrivono invece dalla stessa sede – Non ci lasceremo intimidire, anzi sarà questo motivo per fare sempre di più e sempre meglio".