Baby gang danneggia reperto archeologico, il sindaco li invita in Municipio: "Si sono scusati"

Lo hanno ascoltato. I ragazzi che pochi giorni fa avevano devastato "per gioco" un intonaco dell'epoca romana a Baia, hanno risposto positivamente all'appello del sindaco Josi Gerardo Della Ragione che aveva chiesto di conoscerli.

"I giovani che, l’altra sera, hanno causato la lesione di un reperto archeologico a Baia, hanno accolto l’appello che gli avevo lanciato", ha spiegato sui social il giovane sindaco bacolese.

"Li ho invitati a venire in Municipio - racconta - Qui, un nutrito gruppo di ventenni, mi ha rappresentato le scuse per un atto di incoscienza che poteva essere evitato. Hanno chiesto perdono alla città per quanto accaduto. Più volte, hanno tenuto a ribadire che non avevano finalità vandaliche. Erano saliti su una costruzione risalente al III d.C., poggiata da tempo nei giardini della piazza di Baia, accanto al Tempio di Diana, per una foto che immortalasse un momento felice: il compleanno di uno del gruppo. 23 anni. E sono dispiaciuti per quanto accaduto".

"Hanno sbagliato, lo sanno - va avanti il sindaco - Ma apprezzo la loro venuta in Municipio. Sono contento che abbiano subito accolto l’invito al dialogo, al confronto. E, confrontandomi con loro, sono contento di averli conosciuti. Lo ripeto. Con i giovani bisogna parlare. Non per insegnare, ma per capire. E Bacoli deve puntare su di loro. Visiteranno i nostri siti culturali, ci aiuteranno a rendere ancor più bella la nostra città. La loro terra. Credo che anche da episodi negativi possano essere costruiti percorsi virtuosi di crescita collettiva. Questo, ne è un esempio. Un passo alla volta".