Ennesimo atto vandalico alla Pizzeria Petrucci: "Vetri distrutti"

Un'amara sorpresa quella che, i titolari della pizzeria Palazzo Petrucci in piazza San Domenico Maggiore a Napoli, hanno avuto questa mattina. "Sono stati nuovamente infranti i vetri dell'ingresso da alcuni vandali. L'ultimo raid - raccontano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli della radiazza - era avvenuto solo un mese fa. È chiaro che non si tratta di un caso isolato essendo la terza volta che si registra un episodio simile nel giro di pochissimo tempo".

"Probabilmente vogliono farli andare via o intimidirli, ma non devono arrendersi e noi saremo al loro fianco. Si tratta oramai di una situazione insostenibile ed è assurdo che non esistano sistemi di controllo validi per evitare questi continui atti di vandalismo", hanno cncluso Borrelli e Simioli.