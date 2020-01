Vandalizzata la panchina rossa omaggio a Tiziana Cantone

Non c'è pace per Tiziana Cantone: vandali hanno colpito portando via la targa col suo nome dalla panchina che le è stata dedicata, in piazzetta Duca d'Aosta.

La ragazza si tolse la vita a 33 anni, dopo la diffusione online di una serie di video privati. La madre Maria Teresa Giglio, da allora, lotta perché le sia resa giustizia.

"L'ennesima dimostrazione della miseria dell'animo umano", ha commentato sui social la donna, dopo aver appreso la notizia. "Ma se sperate di spaventarmi o di ferirmi - ha proseguito - ebbene devo ancora una volta ribadire che di voi minuscoli esserini non me ne frega un bel niente e continuerò a lottare nel nome di Tiziana e di tutte quelle che voce non hanno".

"Rassegnatevi e sperate che il male non entri anche nelle vostre famiglie! La vita pone interrogazioni a sorpresa, ricordatevelo. Questa è anche una sfida alle Istituzioni tutte - conclude la mamma di Tiziana - E richiede una risposta più dura a tutte le forme di violenza contro una donna".