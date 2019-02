Non c'è pace per il murale della Tarantina: vandali di nuovo in azione

Vittorio Valiante aveva soltanto oggi restituito il volto della Tarantina al murale, ai Quartieri Spagnoli, di cui è l'autore e che è stato nei giorni scorsi oggetto di un raid vandalico. Il poster che aveva apposto sul viso cancellato dell'"ultimo dei femminielli", però, è scomparso nel tardo pomeriggio di oggi.

"Il vandalismo e la prepotenza non vinceranno - era stato il commento del consigliere regionale Francesco Borrelli, dei Verdi - Vittorio Valiante ha restituito il volto al murale della Tarantina ai Quartieri Spagnoli. Un poster di carta per ridare bellezza ad un'opera deturpata da una mano ottusa e retrograda". "Napoli non è la città che gli omofobi vogliono dipingere e i napoletani, quest'oggi, lo hanno confermato ancora una volta", era stata la conclusione di Borrelli.

Ma il "restauro" è durato poche ore. La pagina social "Miniera - Quartieri Spagnoli Napoli", ha pubblicato intorno alle 19 la foto del murale come è apparso in serata: nessun poster. Opera di vandali o semplicemente del vento, il dipinto è di nuovo senza volto.

La Tarantina, ottuagenaria transgender partenopea d'adozione, si era vista dedicare l'opera nelle scorse settimane in una cerimonia d'inaugurazione presenziata anche dal sindaco Luigi de Magistris.