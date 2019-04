Babygang distrugge parco per anziani. Il prete: "Energie sprecate per fare il male"

Tra qualche settimana sarebbe stato pronto per essere consegnato agli anziani di Portici in vista dell'estate. Invece, il parco pubblico realizzato negli spazi esterni della Chiesa dell'Immacolata Concezione è stato distrutto da una babygang. "Abbiamo trovato le casette in legno parzialmente distrutte, un danno da circa 3mila euro - spiega don Gianluca Coppola, il parroco - Un atto senza senso, perché non è stato rubato nulla".

Il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: "Si vede che sono ragazzi e che hanno operato nel pomeriggio - prosegue il prete - In questa zona il panorama umano è molto variegato. Coesistono bravi ragazzi ed altri più a rischio. Per realizzato quest'atto vandalico ci sono voluti forza e ingegno messi al servizio del male. Se queste energie venissero utilizzate per lo studio o per il lavoro questi ragazzi farebbero grandi cose".