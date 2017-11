Ambulanze nel mirino: quarto raid vandalico in 10 giorni

Hanno danneggiato il vetro del portellone di un'ambulanza che si era recata, intorno alle 20 di ieri sera, in vico Cappuccinelle, a Materdei. L'episodio è il quarto raid contro un mezzo del 118 avvenuto a Napoli negli ultimi 10 giorni.

La vicenda è stata denunciata in Questura dai sanitari che erano sul mezzo, poi trasferito in autoparco per i necessari lavori di manutenzione.

“La violenza che subiscono quotidianamente i sanitari in servizio sulle ambulanze è estremamente grave e non abbiamo tutele – spiega al Mattino Guido Bourley, dirigente dell'omonima azienda che fornisce alcuni mezzi all'Asl Napoli 1 – ho intenzione di chiedere alla Prefettura un incontro urgente e dedicarci una volante o un numero di emergenza”.