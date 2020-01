Licola, vandalizzate due case dell'acqua per rubare le monetine

"Non trovo le parole per quanto successo a Licola: due casette dell'acqua vandalizzate, probabilmente per rubare le monete presenti nelle cassette interne. Gli autori di questo gesto sono soltanto dei personaggi miseri che non meritano nulla, se non una condanna senza alcuna esitazione. Rovinare un servizio di uso pubblico, un bene della collettività, è un atto svilente che mortifica i sacrifici quotidiani", denuncia il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia su Facebook, sull'azione vandalica contro le case dell'acqua (distributori di acqua filtrata di tipo refrigerata, liscia e gasata).

Ora è caccia ai colpevoli anche attraverso le immagini di videosorveglianza presenti in zona.