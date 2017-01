"I due Van Gogh rubati in mostra a Capodimonte": è ufficiale

I quadri di Van Gogh, "La Spiaggia di Scheveningen" del 1882, e la "Chiesa di Nuenen" del 1884, rubati, acquistati dal re dei narcos Raffaele Imperiale e ritrovati a settembre in una villa a Castellammare di Stabia, saranno in mostra dal 6 febbraio a Napoli per tre settimane.

Appuntamento al Museo di Capodimonte, come confermato dal direttore Sylvain Bellenger in una intervista a La Repubblica. "Saranno esposti, da soli, nella sala affianco al Caravaggio. Il direttore del museo van Gogh Axel Rüger mi ripete che Capodimonte è il museo più bello d'Italia. Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca che da subito ha creduto in questa mostra. Diremo che la Campania non è solo terra di camorra, ma anche di legalità e d'arte, è un grande segnale di riscatto".

Ma non finisce qui: "Il 9 aprile daremo il via a un progetto meraviglioso, che parte da Napoli e rientra nel programma triennale "Picasso e il Mediterraneo", sostenuto dall'Unione europea. E per me che sono europeista convinto è un bel riconoscimento che il progetto prenda il via da Capodimonte".

Arriva infatti Parade, il più grande quadro del mondo, 11 metri per 17. "Per un momento ho pensato che non entrasse nel salone delle feste, ma abbiamo trovato la soluzione. Il progetto espositivo comprende 68 opere tra sculture, pitture su Pulcinella e disegni. I disegni dei costumi dello spettacolo saranno invece in mostra negli scavi di Pompei, dove, nel Teatro grande, sarà messo in scena Parade".