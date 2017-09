Valigia sequestrata a Capodichino: dentro "falso" viagra e altri farmaci pericolosi

Una valigia contenente medicinali pericolosi è stata sequestrata all'aeroporto di Capodichino. A condurre l'operazione è stata la Guardia di Finanza della Teneza di Capodichino, insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane.

Il bagaglio era di un passeggero in transito nello scalo: conteneva 1.945 confezioni, tra farmaci e medicinali, sprovvisti della necessaria autorizzazione dell’Aifa e quindi potenzialmente nocivi per la salute di chi li avrebbe assunti.

Il titolare del bagaglio è stato denunciato alle autorità.

Per la maggior parte, si trattava di confezioni di "Davigra", una riproduzione del Viagra ("per prestazioni sessuali da leone"), destinate al mercato nero, ma anche antidolorifici, cosmetici e creme. Il business di questi farmaci pericolosissimi e non controllati – dietro il quale c'è la malavita organizzata – frutta enormi introiti.