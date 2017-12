Addio Valeria: Giugliano in lutto per la morte della 23enne

La redazione di NapoliToday si stringe ai colleghi di Teleclub Italia e alla famiglia della giovane Valeria Piccolo, 23enne giuglianese prematuramente scomparsa per un male incurabile. Sul sito dell'emittente giuglianese la notizia della morte: "Valeria ha collaborato attivamente a questa redazione per più di un anno", si legge. "Ha dimostrato grandi doti di umanità e professionalità. Nelle ultime due settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è venuta a mancare". Valeria era laureata in design all'Accademia di Belle Arti ed era una eccellente grafica. "L'ennesima vittima di una terra che registra troppe giovani vite spezzate".