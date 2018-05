La tragedia di Valentina, morta in un incidente: lutto a Frattaminore

È lutto a Frattaminore per la tragica morte di Valentina D’oria, ragazza di 28 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato sera sull'A4, in direzione Gorizia. Stava andando a festeggiare la prima comunione della nipotina: lo schianto è avvenuto nel Passante di Mestre, intorno alle 21.30.

Come ricordato dal giornalista Luciano Pignataro, la giovane – descritta da tutti come solare e allegra – era la ragazza immagine di alcuni locali specializzati nella vendita di birre artigianali. Girava spesso per l'Italia proprio per il suo lavoro nel mondo del food della Campania.

La dinamica dell'incidente

Valentina era a bordo di una Fiat Panda con la sorella. La loro vettura è stata probabilmente tamponata in un sottopasso da una Nissan Quashqai, ribaltandosi. Mentre la sorella è rimasta ferita in modo non grave, la 28enne è morta sul colpo.