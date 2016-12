Meningite, ecco i vaccini disponibili

1 / 6

Allarme meningite in Campania e in tutta Italia. L'infiammazione delle membrane (le meningi) che avvolgono il cervello e il midollo spinale fa paura. La malattia è generalmente di origine infettiva e può essere virale, batterica o causata da funghi. La forma virale, detta anche meningite asettica, è quella più comune: di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 7-10 giorni. La forma batterica è più rara ma estremamente più seria e può avere conseguenze fatali.

Sul fronte dei vaccini, ricorda l'Istituto superiore di sanità, sono attualmente disponibili varie possibilità. Vediamole insieme.