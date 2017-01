Meningite, la decisione della Regione Campania: "Vaccino gratis per 2 milioni di giovani"

1 / 2

La Regione Campania ha deciso di dare il via ad una vaccinazione gratuita di massa dei minorenni dalla meningite.

Dalla prossima settimana sarà infatti possibile la somministrazione del vaccino tetravalente per coprire quattro diversi ceppi di meningite: B, Y, X e C.

"Abbiamo deciso la distribuzione gratuita del vaccino quadrivalente che copre anche il ceppo di meningite più aggressivo fino ai 18 anni. Nessuna angoscia, la situazione è sotto controllo, con strutture pronte a intervenire e qualificate". L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Lira Tv.

DECRETO - La firma per l'approvazione del Decreto dovrebbe avvenire tra lunedì e martedì, rendendo di fatto da subito gratuita la vaccinazione per due milioni di under 18 in Campania.

CHI POTRA' RICEVERE IL VACCINO

