Vaccini gratis contro la meningite: al via la campagna della Regione

1 / 3

continua →

La Regione Campania ha dato il via ad una campagna di vaccinazione gratuita per i neonati e gli adolescenti. Appena il siero sarà disponibile in tutte le strutture dell'Asl sarà possibile prenotare la vaccinazione, secondo il calendario che verrà reso noto tra pochi giorni. La Regione metterà a disposizione dell'utenza il vaccino tetravalente contro il meningococco. Il vaccino sarà efficace contro quattro sierotipi di meningococco, il Neisseria meningitidis di tipo A, C, Y e W135, e potrà essere somministrato su indicazione del proprio medico di famiglia.

Per quanto riguarda l'età pediatrica, i bambini verranno vaccinati gratuitamente fino al 13esimo mese di vita. Vaccino gratuito anche per gli adolescenti ed in particolare per coloro che sono nella fascia d'età tra i 12 e i 18 anni. Per coloro che sono già stati vaccinati potranno fare comunque un richiamo con il vaccino tetravalente ma sempre su indicazione del proprio medico. Per coloro che invece sono fuori dalle fasce d'età gratuite, la Regione permette comunque di vaccinarsi pagando solo il costo del vaccino e prenotandosi sempre all'Asl di competenza, risparmiando così il costo della prestazione. La campagna è volta a rassicurare i cittadini campani a fronte delle voci che parlano di possibili epidemie assolutamente escluse finora sul territorio regionale.

Meningite, il Ministero della Salute fa il punto della situazione

Continua per leggere