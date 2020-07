"Italiani tra i primi ad avere il vaccino anti Coronavirus": la promessa del ministro Manfredi

"La ricerca sta andando avanti sul vaccino anti Coronavirus. Ci sono vari gruppi che hanno cominciato la sperimentazione di livello 3. Il governo è molto attivo su questa iniziativa, io la sto seguendo insieme al ministro Speranza. Siamo sicuramente presenti insieme ai gruppi di testa e appena sarà disponibile un vaccino sicuramente i cittadini italiani saranno i primi ad averlo". Sono le parole di Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, a Napoli per l'inaugurazione della nuova Terapia intensiva dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II.

Terapia intensiva al Policlinico Federico II: altri 8 posti

"Attivati altri otto posti di terapia intensiva al Policlinico Federico II di Napoli: sono stati suddivisi in due strutture fisicamente indipendenti fra loro per consentire percorsi separati in caso di nuova ondata dell'epidemia Covid-19". Lo scrive su facebook Vincenzo De Luca. "Potenziamo una realtà ospedaliera che e' già un'eccellenza in tanti settori, dalla cardiologia alla pediatria, dall'oncologia alla ginecologia. Il Policlinico Federico II è il primo punto nascita in Campania con più di 2500 parti all'anno. Per fronteggiare il Coronavirus è stato realizzato un percorso nascita in isolamento, differenziato dal pronto soccorso ostetrico ordinario e con posti letto dedicati alle partorienti positive al virus. Lavoriamo e ci attrezziamo al meglio per rispondere nel migliore dei modi a una nuova ondata del coronavirus nella speranza di non averne bisogno", conclude il Governatore campano.