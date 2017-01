Vaccino terapeutico per il cancro al fegato: al via i test anche a Napoli

"Hepavac", unico vaccino terapeutico alla prova con l'obiettivo di riaccende le difese immunitarie spente dal tumore al fegato, è frutto del lavoro di un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Luigi Buonaguro, dell'istituto Pascale di Napoli, ed è finanziato l'Unione europea. La notizia è di queste ore: le agenzie del farmaco di 5 Paesi hanno approvato il protocollo della sperimentazione e in primavera è previsto l'arruolamento dei pazienti per lo studio clinico.

Buonaguro ha spiegato al Mattino: "Come per ogni sperimentazione clinica, gli ammalati con tumore del fegato, che verranno all'istituto Pascale per essere curati con le terapie standard, saranno valutati. Se risponderanno ai parametri dello studio, verrà proposto loro di partecipare".

Attualmente tanti ammalati fuggono dal sud alla ricerca di assistenza. "Ciò dipende da un problema di natura strettamente organizzativo, perché la professionalità dei medici del sud non è minore di quella dei colleghi del nord. La migrazione è spesso dettata da una gestione non-amichevole dell'utenza. I trattamenti, però, sono standard in tutte le strutture qualificate". Ma per chi è indicato il vaccino messo a punto dal team europeo coordinato dall'istituto Pascale? "Per pazienti affetti da tumore primitivo del fegato, dopo il trattamento chirurgico o loco-regionale".