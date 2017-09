Vacanze a Numana ma non paga l'affitto: denunciato

Ha trascorso le vacanze in una casa in affitto ma è andato via senza pagare. Trovato e denunciato un 35enne di Napoli che ha passato il periodo estivo a Numana, in provincia di Ancona, ma ha pensato bene di lasciare la casa senza pagare. Ha fatto i bagagli ed è tornato in città nonostante il debito con l'agenzia.

Un totale di 810 euro che non sono mai arrivati sul conto dell'affittuario nonostante il soggiorno fosse finito da un pezzo. Così i proprietari si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Numana che hanno rintracciato il villeggiante e l'hanno denunciato per insolvenza. Inoltre è stato proposto anche la misura preventiva del foglio di via obbligatorio per la durata di tre anni per i comuni di Numana e Sirolo.

