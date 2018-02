L'usuraio minaccia la vedova in difficoltà: vuole l'interesse del 500%

Un 41enne di Miano, ex consulente finanziario, continuava a spacciarsi come tale. Tra le sue vittime c'era una vedova che, in ristrettezze dopo aver perso il marito, si era rivolta a lui per un prestito di 1.400 euro. L'ex consulente glieli aveva consegnati ma pretendeva un interesse del 500%. La donna era ovviamente in difficoltà per la restituzione ma il 41enne non voleva rinunciare al guadagno, così dopo un periodo di attesa l’ha aspettata sotto casa e l’ha fatta salire in macchina, quindi le ha messo sotto il naso dei fogli da firmare per chiedere un prestito di 5mila euro e ha minacciato la sventurata di farle del male se non avesse firmato. Di più, voleva costringerla a convincere la figlia a fare lo stesso, in modo da tirare anche lei nella sua ragnatela dell’usura.



Lo hanno fermato i carabinieri della stazione Secondigliano, sorprendendolo in macchina e arrestandolo per tentata estorsione ed usura. Durante perquisizione nella sua abitazione i militari hanno sequestrato un libro di appunti circa una quarantina di richieste di apertura di prestiti. La documentazione è al vaglio. L’arrestato è stato tradotto in carcere.