Usuraio presta 8mila euro ne chiede 50mila: "Paga o ti diamo fuoco"

Un 45enne napoletano, da anni residente a Castelfiorentino (provincia di Firenze) è stato denunciato per estersione aggravata in concorso (con lui anche alcuni complici). I fatti, riportati da FirenzeToday, risalgono al 2016. In quel periodo la vittima chiese al 45enne 8mila euro, garantendone 11mila al saldo. Indebitatosi, l'uomo non riusciva a ripagare il "prestito". E l'usuraio diventava sempre più pressante, minacciando ritorsioni in caso di mancato saldo. La vittima era stata costretta anche a cambiare casa per sfuggire allo strozzino.



Poi la minaccia finale: "Adesso ci dai 50mila euro oppure ti diamo fuoco". A questo punto la vittima reagisce e denuncia tutto ai Carabinieri. Oggi per l'usuraio è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora a Castelfiorentino.