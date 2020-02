Boscoreale, usuraio in manette: pretendeva interessi spaventosi

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di un indagato ritenuto responsabile di usura aggravata. Le indagini hanno consentito di documentare che l'indagato viveva abitualmente di usura, aveva disponibilità di denaro contante che 'prestava' alle persone in difficioltà per poi chiedere in cambio interessi superiori al 100% annuo, costringendo le vittime a entrare in un vortice di debiti.

L'attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia di un uomo che da anni era vittima di usura da parte dell'indagato, le cui richieste erano diventate insostenibili. Dalle indagini si è arrivati poi alle altre vittime, con storie identiche. Dopo aver ricevuto il denaro erano costretti a versare interessi spropositati.

In alcuni casi le vittime erano oggetto di minacce da parte dello strozzino, che non esistava ad avvicinare i familiari e ad attenderli sotto casa.