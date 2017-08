Usuraio in manette ai Decumani: voleva dar fuoco ad una casa

Quando i poliziotti sono arrivati nei pressi dei Decumani hanno avvertito immediatamente una forte puzza di benzina. Erano stati chiamati per una lite ma appena giunti sul posto hanno capito che stava per accadere qualcosa di più grave. Gli agente del commissariato “San Carlo all'Arena” hanno sventato il tentativo di incendio di un'abitazione ad opera di un uomo che stava provando ad estorcere soldi ad una vittima di un prestito usuraio. La vittima è un 53enne disoccupato che si era rivolto ad un 52enne dello stesso quartiere per un prestito.

In totale l'uomo aveva ricevuto 2.100 euro ma dopo 30 giorni ne avrebbe dovuti restituire 2.700. Non riuscendo a racimolare la cifra aveva provato anche a pagare con merce come frutta o un giubbotto oltre che contanti per 500 euro. L'uomo si era presentato anche nella sua abitazione l'1 agosto per prendersi i 290 euro della pensione e alla fine accordandosi poi di aspettare fino all'1 settembre.

Il presunto usuraio non ha aspettato fino a quella scadenza e si è presentato a casa, prima domenica, minacciando di dare fuoco alla casa se non avesse pagato, e passando poi ieri ai fatti se non fossero arrivati gli agenti per tempo. I poliziotti lo hanno arrestato e denunciato in stato di libertà. Nella sua abitazione hanno trovato anche un foglio con segnati cifre e nomi di altre possibili vittime.