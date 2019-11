La stufa prende fuoco in casa: uomo avvolto dalle fiamme

Grave incidente domestico a Casola di Napoli. Un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ustionato in molte parti del corpo.

L'uomo è stato avvolto dalle fiamme di una stufa mentre, con ogni probabilità, dormiva, come racconta Il Corrierino.

Trasportato d'urgenza in ospedale al San Leonardo di Castellammare in gravissime condizioni, prima di essere trasferito successivamente a Brindisi in un un centro specializzato per grandi ustionati.