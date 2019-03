Chiusura temporanea dello svincolo di via Cilea sulla Tangenziale di Napoli nelle ore notturne.

Nella notte del 12 e del 13 marzo, infatti, lo svincolo vomerese chiuderà in uscita, mentre nella notte tra il 14 ed il 15 marzo chiuderà la rampa di entrata.

Per il primo caso viene consigliato di uscire su via Caldieri, nel secondo di entrare da via Pigna.