Uscita Asse Mediano di Piscinola: i cittadini si ribellano

Poteva sembrare una semplice polemica politica, ma in realtà la vicenda dell'erba ormai divenuta giungla all'uscita dell'asse mediano Piscinola, è diventato un argomento di interesse comune a tutti i cittadini dell'VIII Municipalità, cittadini di diverso ceppo sociale e pensiero politico, che si sono associati al pensiero del Presidente dell'Associazione Senza Bavaglio Claudio Ferrara.

Ad intervenire sulla questione anche Enzo Granato, personaggio storico del quartiere Scampia e del Partito Comunista che, nonostante i diversi pensieri politici si è dato disponibile come cvittadini attivo per risolvere i problemi. Per il signor Granato il Presidente della Municipalità dovrebbe denunciare subito tutto alla Procura della Repubblica e chiedere un appuntamento al sindaco di Napoli, in quanto presidente della Città Metropolitana, ma fino ad oggi questo non è ancora successo, e se fosse successo, secondo Granato, qualcosa non ha funzionato, poichè l'erba è ancora li, e ogni giorno sempre più alta e sulla carreggiata, a mettere in pericolo decine di vite ogni giorno.

A Granato fa eco Davide Virgilio, giovane imprenditore della zona: "L'uscita dell'asse mediano è una delle più pericolose della città, sei costretto a camminare al centro della carreggiata, per evitare l'erbaccia sia a destra che a sinistra, nella migliore delle ipotesi graffi la macchina con i rami, nella peggiore rischi incidenti che possono sfociare in tragedie". Secondo Davide, giovane imprenditore del quartiere, giorno dopo giorno Scampia e tutta l'VIII Municipalità sta diventando un cane che si morde la coda, dichiarando che ormai è diventato un quartiere dove mancano tutti i servizi per i cittadini, dai più importante ai più banali.

In serata, anche un'altra nota attivista del quartiere, Cinzia Petrosino, ha dichiarato che il suo pensiero è congruo a quello ell'ex assessore Ferrara, lo ha fatto condividendo un articolo accompagnato da una frase che chiariva che quello è anche il pensiero del comitato LiberaMente, comitato cittadino in cui la donna è molto attiva insieme a Gino Marrone. Una situazione insomma che ha unito e sta unendo tutti i cittadini di Scampia prescindere di quello che è il loro pensiero politico, che con grande senso civico hanno messo i problemi del quartiere davanti a tutto.