Autostrada A1, chiusa l'uscita Centro Direzionale nelle ore notturne

Sull'A1 Roma-Napoli, dalle 22.00 dell'11 alle 6.00 del 12 ottobre, per lavori, lo svincolo Napoli/Centro Direzionale resterà chiusa in uscita in direzione Roma.

L'uscita alternativa per i veicoli provenienti da Sud è lo svincolo Napoli/Porto.

Sull'A16 Napoli-Canosa, invece, dalle ore 22.00 dell'11 alle 6.00 del 12 ottobre, per lavori è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Benevento e Vallata in direzione Canosa.