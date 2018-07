Dramma della solitudine a San Giuseppe Vesuviano: uomo trovato morto in casa dopo una settimana

Tristezza e sconcerto a San Giuseppe Vesuviano, dove il cadavere di un 71enne è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine in un'abitazione di via Perilli, in seguito all'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno abbattuto la porta d'ingresso blindata.

Secondo i primi rilievi, l'uomo sarebbe morto circa una settimana fa. Ad allertare Polizia Municipale e Polizia sono stati i vicini, a causa dei cattivi odori provenienti dalla palazzina dove il pensionato viveva da solo.

Dopo i rilievi e la constatazione del decesso - come riferisce Il Mattino - la salma è stata trasferita al cimitero di Ottaviano, dopo aver avvertito i figli dell'uomo che vivono al Nord.