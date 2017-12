In strada in stato di choc: 60enne salvato dalla municipale

Si trovava in strada in stato confusionale, quando i vigili urbani sono intervenuti traendolo in salvo. L'episodio, di cui si è reso protagonista un uomo di 60 anni, è avvenuto a Sant'Antimo.

Era partito da Cesa, percorrendo il tragitto a piedi. Camminava pericolosamente incurante delle auto, che pare abbiano più volte messo a repentaglio la sua vita.

Alcuni passanti hanno notato le sue difficoltà e chiamato la municipale, che l'ha rintracciato in una strada periferica. Successivamente è stata allertata la famiglia che lo ha ricondotto a casa.