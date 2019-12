Scomparso da un mese da Giugliano, ritrovato in provincia di Salerno

Un uomo di nazionalità rumena, scomparso da Giugliano da un mese circa, è stato ritrovato a Castelcivita, in provincia di Salerno. I residenti del piccolo comune salernitano hanno avvistato l'uomo in stato confusionale e hanno avvisato i Carabinieri, che hanno poi ricostruito la storia. Dopo la morte della madre in Romania, l'uomo si era trasferito dai fratelli a Giugliano. Un giorno è uscito dall'abitazione e non vi ha più fatto rientro.

Avrebbe viaggiato per giorni fino a raggiungere Castelcivita. Ora è stato affidato ai familiari.